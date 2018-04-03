HABER

Haldun Dormen’in 90’ıncı yaşı kutlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 10:16 | Son Güncelleme

 TÜRK tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen’in 90’ıncı yaşı sürpriz bir organizasyonla kutlandı.

Haldun Dormen’in 90’ıncı yaşı kutlandı

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen’in 90’ıncı yaşı sürpriz bir organizasyonla kutlandı.
Haldun Dormen’in 90’ıncı yaş günü, toplam 4 farklı oyunda başrolde oynaması ve yoğun turne temposu içinde olması nedeniyle doğum gününden 4 gün önce sürpriz bir davetle kutlandı. Usta oyuncunun oğlu Ömer Dormen tarafından düzenlenen davete, Güler Yiğit Dormen - Halil Değer, Ömer Dormen - Ayşe Arman, Yasemin Dormen, Gülden Büyükuçak, Mustafa Alabora-Banu Zeytinoğlu’nun da aralarında olduğu Haldun Dormen’in dostları ve ailesi katıldı.
Mustafa Alabora ve Banu Zeytinoğlu’nun sürprizi olan 90 mumla süslenmiş pastasını dostlarıyla beraber üfleyen Dormen’e ikinci sürpriz ise, Ayşe Arman’ın hazırlattığı, usta oyuncunun TIME Dergisi’ne kapak olmuş fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde “Haldun Dormen 90’ında 19 yaş enerjisi!” ve “İyi ki Doğdun Duayenimiz!” yazan pasta oldu. Pastalarını kestikten sonra dostlarına teşekkür eden Dormen, önümüzdeki 8 gün boyunca oyunlarıyla turnede olacağı için doğum gününün 4 gün önceden kutlandığını ve asıl doğum gününde sahnede olacağını söyledi.
Bu sezon 4 farklı oyunda başrol oynayan Haldun Dormen, “Bir Zamanlar Gazinoda”, “Müfettiş”, “Kaç Baba Kaç” ve Almanya’da sahnelenen “Daha Neler” adlı oyunlarla seyircisiyle buluşuyor.

Haldun Dormen’in 90’ıncı yaşı kutlandıHaldun Dormen’in 90’ıncı yaşı kutlandıHaldun Dormen’in 90’ıncı yaşı kutlandıHaldun Dormen’in 90’ıncı yaşı kutlandı

Yunan bakan ülkeyi karıştırdı! Türkiye için şok sözlerYunan bakan ülkeyi karıştırdı! Türkiye için şok sözler
İstanbul'da 'Sülün Osman' vakası!İstanbul'da 'Sülün Osman' vakası!
İstanbul ve Ankara için olay seçim kulisleri!İstanbul ve Ankara için olay seçim kulisleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

Taksi şoförü ile turistlerin taksi ücreti gerginliği kamerada

Taksi şoförü ile turistlerin taksi ücreti gerginliği kamerada

Taksim metrosunda panik anları! Yaşlı adamın ayağı metronun kapısına sıkıştı

Taksim metrosunda panik anları! Yaşlı adamın ayağı metronun kapısına sıkıştı

Van'da dünden beri aranıyordu... Kaybolan küçük çocuğun cesedi bulundu!

Van'da dünden beri aranıyordu... Kaybolan küçük çocuğun cesedi bulundu!

Van 8 yaşındaki Berhan için seferber oldu

Van 8 yaşındaki Berhan için seferber oldu

Ekonomik sıkıntıya düştü, kendini benzinle yakmak istedi

Ekonomik sıkıntıya düştü, kendini benzinle yakmak istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.