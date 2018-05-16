HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Halfeti'de jandarma karakoluna saldırı: 2 asker yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 09:16 | Son Güncelleme

VATANDAŞTAN ASKERE BAYRAKLI DESTEK Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesindeki Yukarı Göklü Jandarma Karakolu'na yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırı sonucu Türk bayraklarını alan vatandaşlar karakol önünde toplanarak teröre lanet okudu.

Haber-Kamera: Ali LEYLAK (Halfeti) , (Şanlıurfa), (DHA) VATANDAŞTAN ASKERE BAYRAKLI DESTEK Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesindeki Yukarı Göklü Jandarma Karakolu'na yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırı sonucu Türk bayraklarını alan vatandaşlar karakol önünde toplanarak teröre lanet okudu. Yaşanan saldırının ardından jandarma özel birliklerinde oluşan bir grup asker kaçan teröristleri yakalamak için operasyona tekbirler eşliğinde çıktı. Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yukarı Göklü Karakolu'na saat 22.00 sularında bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlenmesinin ardından Vali Abdullah Erin, Jandarma Alay Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, olay yerine gelerek Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak’tan bilgi aldı. Teröristlerin roketatarlı saldırı sonucu jandarma nizamiyesi kapısında küçük çaplı hasar oluşurken, yaralanan 2 asker ise Halfeti’den Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vali Abdullah Erin, Yukarı Göklü Karakolu'na yönelik saldırıda 2 askerin yaralandığı belirterek, "Gerçekleştirilen hain saldırıda hafif yaralanan iki askerimiz, Halfeti Devlet Hastanesi'nde tedavi edilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Saldırının ardından, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" dedi. Yukarı Göklü Karakolu önünde toplanan aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda vatandaş, Türk bayrakları açarak tekbir getirdi. Kalabalık, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak askerlere destek ve moral verdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da üniversiteyi karıştıran not!

Konya'da üniversiteyi karıştıran not!

Gizli töre cinayeti! Annesini 16 kez bıçaklayarak öldürdü

Gizli töre cinayeti! Annesini 16 kez bıçaklayarak öldürdü

Maden işçileri yerin 300 metre altında ilk sahuru yaptı

Maden işçileri yerin 300 metre altında ilk sahuru yaptı

Ramazan davulcuları mesaiye başladı

Ramazan davulcuları mesaiye başladı

Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar

Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar

İzmir'de birlikte alkol aldığı kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu!

İzmir'de birlikte alkol aldığı kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.