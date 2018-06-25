Halfeti’de jandarma karakoluna saldırıya 3 tutuklama

HALFETİ(Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesindeki Yukarı Göklü Jandarma Karakolu'na yönelik roketatarlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Geçen 15 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yukarı Göklü Karakolu'na bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlenmesi sonucu 2 asker yaralandı. Başlatılan soruşturma kapsamında Birecik, Bozova ve Halfeti ilçelerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenerek, terörist saldırıyla bağlantısı belirlenen 18 kişi Halfeti'de, 1 kişi ise Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, olay yerinde yapılan kriminal incelemede roket mühimmatından alınan parmak izleri eşleşen Mehmet Ş. ve Şahin Ş. ile bu kişilere yardım ve yataklık ettiği tespit edilip Bodrum'da yakalanan Mehmet E. tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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