Halı asarken elektrik akımına kapılan kadın öldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Özlem Koyuncu (25), iki ağaç arasına gerilmiş tele halı asarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Büyükyapalak Mahallesi'nde meydana geldi. Özlem Koyuncu, yıkadığı halıları kuruması için ağaçlar arasına gerilen tele asmak istedi. Bu sırada elektrik akımına kapılan Koyuncu, ağır yaralandı. Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.
Özlem Koyuncu'nun, halıyı asmak için kullandığı telde bulunan aydınlatma lambası nedeniyle kaçak olabileceği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hakkari'deki alçak saldırıda yürekleri yakan detay!
Çok ilginç tespit! Ölüsevici kargalar grup seksten bayağı hoşlanıyor
Diyarbakır'daki 'Hamile kadını döve döve doğurttular' iddiasında flaş gelişme
Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!
Çin'de büyük eziyet! Cenazeler yakılmaya zorlanıyor, gömülenler topraktan çıkartılıyor
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
Okuyucu Yorumları 0 yorum