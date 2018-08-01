Halı asarken elektrik akımına kapılan kadın öldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Özlem Koyuncu (25), iki ağaç arasına gerilmiş tele halı asarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Büyükyapalak Mahallesi'nde meydana geldi. Özlem Koyuncu, yıkadığı halıları kuruması için ağaçlar arasına gerilen tele asmak istedi. Bu sırada elektrik akımına kapılan Koyuncu, ağır yaralandı. Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Özlem Koyuncu'nun, halıyı asmak için kullandığı telde bulunan aydınlatma lambası nedeniyle kaçak olabileceği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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