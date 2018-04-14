HABER

Halı saha maçı dönüşü kaza: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 10:22 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, kavşaktan kontrolsüz çıkan otomobile kamyonun çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Halı saha maçı dönüşü kaza: 5 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, kavşaktan kontrolsüz çıkan otomobile kamyonun çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerindeki Namal Kavşağı'nda meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Soner Semiz idaresindeki 34 KM 7039 plakalı kamyon, kavşaktan kontrolsüz çıkan Harun Çelikkafa'nın (23) kullandığı 37 SK 380 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, halı saha maçından dönen arkadaşların bulunduğu otomobilin sürücüsü Harun Çelikkafa ile yanında bulunan Hasan Akkaya (19), Mehmet Işık (33), Faruk Kayalı (20) ve Sezer Tunç (23) yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

Halı saha maçı dönüşü kaza: 5 yaralıHalı saha maçı dönüşü kaza: 5 yaralıHalı saha maçı dönüşü kaza: 5 yaralıHalı saha maçı dönüşü kaza: 5 yaralı

İsmail Kahraman'dan 'Cumhuriyet' gafıİsmail Kahraman'dan 'Cumhuriyet' gafı
Ünlü anket şirketi başkanından istifa çağrısıÜnlü anket şirketi başkanından istifa çağrısı
Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.