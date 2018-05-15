Halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken kalp krizi geçiren Yunus Günesen (35) yaşamını yitirdi.
Olay dün akşam saatlerinde Düzce şehir merkezindeki halı sahada meydana geldi. Halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan, bir giyim mağazasında çalışan, evli ve 2 çocuk babası Yunus Günesen, aniden fenalaşarak yere düştü. Arkadaşlarının haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil ekibi Yunus Günesen'e kalp masajı yaptı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Günesen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yunus Günesen'in cenazesi Beyköy Beldesi'nde toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi
Netanyahu'dan Erdoğan için skandal sözler!
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Flaş iddia: Erdoğan ve May ortak eylem planını açıklayacak
Suudi Arabistan'da askeri üsse saldırı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Fitness modeli Jen Selter bu kez İstanbul'da
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum