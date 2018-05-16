Halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken kalp krizi geçiren Yunus Günesen (35) yaşamını yitirdi. Olay dün akşam saatlerinde Düzce şehir merkezindeki halı sahada meydana geldi. Halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan, bir giyim mağazasında çalışan, evli ve 2 çocuk babası Yunus Günesen, aniden fenalaşarak yere düştü. Arkadaşlarının haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil ekibi Yunus Günesen'e kalp masajı yaptı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Günesen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yunus Günesen'in cenazesi Beyköy Beldesi'nde toprağa verildi.
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