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Halı sahada top oynayanları şehit eden YPG’lilerin mevzileri vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 23:24 | Son Güncelleme

Suriye’nin Mera kasabasında sivillere yönelik saldırı düzenleyen terör örgütü YPG’lilerin bulunduğu mevziler Fırtına obüsleri ve ÇNRA’lar ile vuruldu.Suriye’nin Halep kentine bağlı Mera kasabasında halı sahada top oynayan sivil vatandaşlara YPG’liler tarafından yapılan saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Suriye’nin Mera kasabasında sivillere yönelik saldırı düzenleyen terör örgütü YPG’lilerin bulunduğu mevziler Fırtına obüsleri ve ÇNRA’lar ile vuruldu.
Suriye’nin Halep kentine bağlı Mera kasabasında halı sahada top oynayan sivil vatandaşlara YPG’liler tarafından yapılan saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Bu gelişme üzerine Kilis sınırında konuşlu bulunan Fırtına obüs topları ile Çok Namlulu Roket Atarlar (ÇNRA) tarafından Afrin’deki YPG mevzileri vuruldu. Terör yuvalarının hem Suriye’nin içinden hem de Kilis’ten vurulduğu bildirildi.

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