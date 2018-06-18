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Haliç Metro Köprüsü'nden atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 14:17 | Son Güncelleme

 HALİÇ Metro Köprüsü'nde bir kişi intihar etti.

Haliç Metro Köprüsü'nden atladı

Hakan KAYA - Özgür EREN- /İSTANBUL,(DHA)- HALİÇ Metro Köprüsü'nde bir kişi intihar etti.
Olay, saat 06.00 sıralarında Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, metro köprüsünün yürüme yolunda bir kişi, korkuluklara çıkarak denize atladı. Olayı gören Haliç Metrosu'nda görevli bir güvenlik görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisleri deniz yüzeyinde inceleme yaptı. Bir süre sonra bölgeye Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisleri sevk edildi. Deniz dibinde yaklaşık 7 saat süren arama çalışmaları sonucunda denize atlayan kişinin cesedine ulaşıldı. Fatih Ragıp Gümüşpala Otoparkı sahiline çıkartılan bir erkeğe ait ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

Haliç Metro Köprüsü'nden atladıHaliç Metro Köprüsü'nden atladıHaliç Metro Köprüsü'nden atladı

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