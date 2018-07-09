Haliç'te deniz taksiler yanıyor (1)

Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) HALİÇ kıyısında bulunan 3 deniz taksi yanıyor.

Yangın saat 17.00 sıralarında çıktı. Deniz kenarında bulunan 3 deniz taksi henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yükselen siyah duman bir çok ilçeden görüntü. Alev alev yanan tekneler DHA kamerasına yansıdı.

(FOTOĞRAF)



