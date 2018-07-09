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Haliç'te deniz taksiler yanıyor (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 17:32 | Son Güncelleme

HALİÇ kıyısında bulunan 3 deniz taksi yanıyor.

Haliç'te deniz taksiler yanıyor (1)

Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) HALİÇ kıyısında bulunan 3 deniz taksi yanıyor.
Yangın saat 17.00 sıralarında çıktı. Deniz kenarında bulunan 3 deniz taksi henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yükselen siyah duman bir çok ilçeden görüntü. Alev alev yanan tekneler DHA kamerasına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

Haliç'te deniz taksiler yanıyor (1)Haliç'te deniz taksiler yanıyor (1)

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