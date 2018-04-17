Halide Özpolat cinayeti davası karara bağlandı

Eşi Halide Özpolat’ı av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen Ali Rıza Özpolat’ın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme sanık Ali Rıza Özpolat’ı “Kasten öldürmek” suçundan 20 yıl hapse mahkum etti.

Alibeyköy’de, Halide Özpolat’ın 13 Mayıs 2016’da evde tartıştığı 36 yıllık eşi Ali Rıza Özpolat tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya "eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanık Özpolat ile babasından şikayetçi olan Zekiye Kaya katıldı. Duruşmayı, İstanbul Kadın Meclisleri de takip etti.

Duruşmada söz alan sanık Ali Rıza Özpolat’ın avukatı Mustafa Özdemir, “Kadın cinayetlerini önlemek mahkemelerin görevi değildir. Mahkemelerin tek görevi ceza yargılamalarını yapmaktır. Bu kaygılardan azade olarak görülmesi gereken bir yargılamadır. Davanın başından itibaren eksik tahkikatları tamamlamış olması ve adli tıp raporları alınmış olması gerekir” dedi.

Daha sonra Avukat Mustafa Özdemir, adli tıp raporunun eksik olduğunu belirterek sanık Ali Rıza’nın akıl hastası olduğunu söyledi.

Tutuklu sanık Ali Rıza Özpolat ise son olarak bir şey söylemek istemediğini belirtti.

Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Ali Rıza Özpolat’ı “eşini kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın bu eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini belirten mahkeme heyeti, cezayı 24 yıla düşürdü. Cezaya iyi hal indirimi de uygulayan mahkeme cezayı son olarak 20 yıla indirdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşma sonrasında İstanbul Kadın Meclisleri adliye önünde basına bir açıklama yaptı. Grup adına açıklamayı yapan Dilber Sünnetcioğlu, ”21. celse sonucu kötü bir karar çıktı. Düşünün bir adam silah alıyor iki kere çocukları bunu yok ettiği için kadın kurtuluyor. Üçüncü silahını alan adam kadını öldürüyor. Bu kadın kilitli odada yaşıyor tuvalete bile gidemeyen kadın yoğurt kabında yapıyor tuvaletini bu çağda bu kadının çektiği işkenceler göz ardı edildi. Hakim 20 yıl ceza verdi bir sürü indirimler yaparak, ben bu kararı kınıyorum kadınlar insandır çöp değildir onlar" ifadelerini kullandı.

Duruşma sonrası Halide Özpolat’ın kızı Zekiye Kaya ise “Hayal kırıklığına uğradım. Adalet yerini bulmadı. Avukatın birinin yalan sözüne müebbetten 20 yıla inildi. Köpek gibi davranılıyormuş, annem lavaboya bile gidemiyordu. Annem kilitli kapılar arkasında kalıyordu. Darp raporu yok, hiçbir şey yok, yalan bir söze 20 yıl hapis verildi. Bizim canımız yandı annem gitti. Başka anneler gitmesin” ifadelerini kullandı.