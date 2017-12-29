Halk Eğitim Merkezi'nden çıkışta tabancayla vuruldu

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nden çıkışta silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Kıran (19), ağır yaralandı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Halk Eğitim Merkezi'nde açılan KPSS kursundan çıkan Ramazan Kıran'a, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Kıran, göğsüne ve kalçasına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kıran, buradaki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Ramazan Kıran'ın bir süre önce tanımadığı kişilerce takip edildiği yönünde polise başvurduğu belirtildi.
Bu arada, Kıran'ın saldırının ardından Halk Eğitim Merkezi'ne girip yardım istediği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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