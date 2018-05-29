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Halk otobüsü, AK Parti seçim bürosuna daldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 08:24 | Son Güncelleme

NİĞDE'de kent içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, AK Parti'nin seçim bürosuna çarptı.

Ali KADI - Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de kent içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, AK Parti'nin seçim bürosuna çarptı. Kazada, otobüs şoförü Halil Cengiz (26) ile bir yolcu, yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Cengiz'in kontrolündeki 51 H 0015 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan otobüs, ardında da karşı şeride geçip, AK Parti'nin cadde üzerindeki seçim bürosuna daldı. Kazada otobüs şoförü Cengiz ile ismi öğrenilemeyen bir yolcu, yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı. Kaza sırasında seçim bürosunda kimsenin olmaması ve otobüste de tek bir yolcunun bulunması daha ağır bilançonun yaşanmasını önledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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