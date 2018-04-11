Halk otobüsü bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde halk otobüsünün elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.U (41) idaresindeki 33 C 5046 plakalı özel halk otobüsü, Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile 0311 Sokak’ın kesiştiği noktada caddeye çıkan Şükrü Taşyürek (87) ve Şensel Taşyürek’in (70) bulunduğu 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Otobüs şoförünün ani fren yapmasına rağmen yaklaşık 20 metre kayan otobüs elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisiklette bulunan Şükrü Taşyürek ile eşi Şensel Taşyürek ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile iki ayrı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan aşırı kan kaybeden Şensel Taşyürek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şükrü Taşyürek’in hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Kazaya karışan şoför gözaltına alındı.