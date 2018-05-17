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Halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 15 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 17:09 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISININ 3'E ÇIKTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA  Erzincan'da, halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve tedavisi için hastaneye kaldırılan sürücü Behçet Yaşkesen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 15 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISININ 3'E ÇIKTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Erzincan'da, halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve tedavisi için hastaneye kaldırılan sürücü Behçet Yaşkesen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 3'e çıkarken, hafif ticari araçta yaşamını yitiren diğer kişinin de Zennure Yaşkesen olduğu öğrenildi. Behçet ve Zennure Yaşkesen ile otobüsteki yolculardan Fikriye Aslan'ın cenazeleri, otopsi için morga götürüldü.
Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; hafif ticari aracın, içinde yolcuların bulunduğu, Erzincan yönüne giden halk otobüsünün şeridine geçtiği görülüyor. Kazanın şiddetiyle halk otobüsü, şarampole yuvarlanırken, hafif ticari araç ise hurdaya dönüyor.
VALİ ARSLANTAŞ: YOLLARDA DAHA DİKKATLİ OLALIM
Kurtarma çalışmalarının ardından olay yerine gelen Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise yetkililerden bilgi aldı. Vali Arslantaş, burada yaptığı açıklamada, "Trafik işaretlerine ve kurallarına uyulmadığı müddetçe maalesef böyle elim hadiselerle karşılaşmak her zaman olasılıktır. Biz vefat edenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün şoför kardeşlerimize de 'Trafik kurallarına lütfen uyun' diyoruz. Ramazan ayında, kan şekerinin düştüğü dönemlerde biraz daha dikkatli olmalarını şiddetle tavsiye ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 15 yaralı (2)Halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 15 yaralı (2)Halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 15 yaralı (2)Halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 15 yaralı (2)

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