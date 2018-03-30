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Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 00:24 | Son Güncelleme

NİĞDE’deşehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE’deşehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde otobüs terminalinin yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahman İlhan yönetimindeki 51 H 0020 özel halk otobüsü ile Emre Akgül’ün kullandığı 51 LC 019 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Otobüsün devrildiği, otomobilin ise demir yığını haline dönüştüğü kazada, sürücüler İlhan ve Akgül ile otobüste yolcu konumunda bulunan Rabia Üstüntaş, yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden sürücülerin durumlarının ağır olduğu bildirildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıHalk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıHalk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıHalk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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