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Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2018 00:04 | Son Güncelleme

BURDUR'da otomobil ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 3'ü üniversite öğrencisi 7 kişi yaralandı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da otomobil ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 3'ü üniversite öğrencisi 7 kişi yaralandı. Kaza anı otobüsteki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Kaza saat 21.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi önündeki ana yolda meydana geldi. Altan Ç. (28) yönetimindeki 15 NP 748 plakalı otomobil, Emre Şencan (27) yönetimindeki 15 M 0033 plakalı özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Şoför Emre Şencan'ın yara almadan kurtulduğu kazada otobüste bulunan üniversite öğrencileri Reşit Kılıçalp (21), Cevat Çiçek (19) ve Vakkas Türker Kındıra (18) ile otomobildeki Altan Ç., Emrah Akkuş (21), Gözde Ceylan (19) ve Şerif Vural (30) yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Burdur Devlet Hastanesi’ne götürdüğü yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Diğer yandan otomobil sürücüsü Altan Ç.’nin 1.25 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza anı otobüsteki güvenlik kamerasınca saniye saniye yansıdı. Kaza sırasında öğrencilerin bağırışları da görüntülerde yer aldı.

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Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralıHalk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralıHalk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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