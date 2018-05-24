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Halk otobüsü motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 18:29 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, halk otobüsü ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Üzeyir Sakman öldü, arkada oturan ve kask takmayan Tanju Türkoğlu ağır yaralandı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, halk otobüsü ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Üzeyir Sakman öldü, arkada oturan ve kask takmayan Tanju Türkoğlu ağır yaralandı. Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Dalama Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Üzeyir Sekman'ın (27) kullandığı 09 UG 836 plakalı motosikletle, Orhan Ödek yönetimindeki 09 DJ 621 plakalı belediye otobüsü çarpıştı. Kazada ikisi de kasksız olan Sekman ve arka oturan arkadaşı evli ve 2 çocuk babası Tanju Türkoğlu (27) motosikletten savrulup kanlar içinde yerde kaldı. Yaralanan iki arkadaşın, Umurlu Mahallesi'ndeki çalıştıkları mezbahadan Acarlar Mahallesi'ndeki evlerine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Kazayı görenler 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Üzeyir Sekman'ın öldüğünü belirlerken, ağır yaralı Türkoğlu ise ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Türkoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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