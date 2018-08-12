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Halk otobüsü şoförü, bayılan kadın yolcuyu hastaneye götürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 14:58 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde seyahat ettiği özel halk otobüsünde bayılan Fatma Çiftçi'yi (46), güzergahını değiştiren otobüs şoförü hastaneye götürdü.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde seyahat ettiği özel halk otobüsünde bayılan Fatma Çiftçi'yi (46), güzergahını değiştiren otobüs şoförü hastaneye götürdü. Önceki gün, ilçe merkezi ile Kışla Sanayi Sitesi hattında çalışan İsmail Atar yönetimindeki 67 M 8042 plakalı halk otobüsüne binen Fatma Çiftçi, bir süre sonra bayıldı. Diğer yolcular tarafından oturduğu tekli koltuktan ikili koltuğa yatırılan Çiftçi'nin durumu, otobüs şoförü Atar'a bildirildi. Atar, güzergahını değiştirerek içindeki yolcularla birlikte Çiftçi'yi özel hastaneye götürdü. Sağlık ekipleri, Çiftçi'ye ilk müdahaleyi otobüsün içinde yaptı. Ardından sedyeye alınıp, hastaneye alınan Çiftçi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çiftçi'nin bayılma anı ve yapılan müdahale ise otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüs şoförü İsmail Atar, önünde seyir halinde olan iki araç sürücüsünün tartışması üzerine araçtan indiği anda bir yolcunun bayıldığını öğrendiğini söyledi. Hemen otobüse binerek yolcunun yanına gittiğini ifade eden Atar, “O arada ambulans gelemeyecek diye hastaneye kendim götürdüm" dedi.

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