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Halk otobüsü sürücüsünün boğazına bıçak dayadı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

HATAY'da bir yolcunun, özel halk otobüsü sürücüsünün boğazına bıçak dayaması araçtaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY'da bir yolcunun, özel halk otobüsü sürücüsünün boğazına bıçak dayaması araçtaki güvenlik kamerasına yansıdı. Cep telefonunu istediği sürücüye "Hatan olsa kafanı koparırdım" diye bağıran şüpheli, diğer yolcuların araya girmesiyle araçtan inip kaçtı. Antakya ilçesinde ne zaman gerçekleştiği henüz saptanamayan olayda, özel halk otobüsüne binen kimliği henüz belirlenemeyen yolcu, eşiyle görüşeceğini söyleyerek, sürücü Semir Parlakyıldız'dan cep telefonunu istedi. Sürücünün karşı çıkması üzerine başlayan tartışmayı araçtaki diğer kişiler önlemeye çalıştı. Bu sırada saldırgan yolcu cebinden çıkardığı bıçağı sürücünün boğazına dayayıp "Hatan olsa kafanı koparırdım" dedi. Diğer yolcuların tekrar araya girmesi üzerine, durakta duran otobüsten inen saldırgan gözden kayboldu. Sürücü ise polisi arayıp şikâyetçi oldu. Otobüsün içindeki güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polisin şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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