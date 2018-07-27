Halk otobüsü, TIR ve otomobil çarpıştı : 1 ölü, 21 yaralı (3)

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ
Kazada yaralanan halk otobüsü sürücüsü Tufan Yüzücü ile otobüste bulunan yolcular Sıla Sefa Çelebi, Özgenur Sarıca, Saniye Aybüke Öztürk, Osman İslam, Necla Akgün, Umut Ağca, Yıldaz Aktaş, Elif Aktaş, Nuran Avcı, Mustafa Yeler, Güler Ağca, Nedret Ergün, Nur Efşan Kılıç, Mehmet Emin Türker, Bedriye Çil, Sedanur Altıntaş, Nurcan Altıntaş, ambulanslarla ve özel araçlarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi, Toyota-Sa Hastanesi ve çevredeki hastanelere sevk edildi.
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