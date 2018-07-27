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Halk otobüsü, TIR ve otomobil çarpıştı : 1 ölü, 21 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 15:40 | Son Güncelleme

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Sakarya'da özel halk otobüsü, TIR ve otomobilin çarpıştığı 1 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı trafik kazası, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi Görüntülerde, bir zabıta ekip aracının caddeye çıkışı ve hızla seyreden TIR'ın zabıta aracını geçmek isterken karşı yönden gelen özel halk otobüsü ile çarpışması yer alıyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Sakarya'da özel halk otobüsü, TIR ve otomobilin çarpıştığı 1 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı trafik kazası, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi Görüntülerde, bir zabıta ekip aracının caddeye çıkışı ve hızla seyreden TIR'ın zabıta aracını geçmek isterken karşı yönden gelen özel halk otobüsü ile çarpışması yer alıyor.

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