Halk otobüsü, TIR ve otomobil çarpıştı : 1 ölü, 21 yaralı (3)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Sakarya'da özel halk otobüsü, TIR ve otomobilin çarpıştığı 1 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı trafik kazası, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi Görüntülerde, bir zabıta ekip aracının caddeye çıkışı ve hızla seyreden TIR'ın zabıta aracını geçmek isterken karşı yönden gelen özel halk otobüsü ile çarpışması yer alıyor.
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