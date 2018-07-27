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Halk otobüsü, TIR ve otomobil çarpıştı : 1 ölü, 21 yaralı (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 18:19 | Son Güncelleme

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Sakarya'da özel halk otobüsü, TIR ve otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren kişinin Zeynep Şule Atakır (23) olduğu belirlendi.

Halk otobüsü, TIR ve otomobil çarpıştı : 1 ölü, 21 yaralı (5)

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Sakarya'da özel halk otobüsü, TIR ve otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren kişinin Zeynep Şule Atakır (23) olduğu belirlendi.

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