Halk otobüsü TIR'a çarptı : 1 ölü, çok sayıda yaralı var (1)

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya)(DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesi Arifiye mevkiinde halk otobüsü, U dönüşü yapan TIR'a çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

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