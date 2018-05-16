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Halk otobüsü, TIR'a çarptı: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 17:44 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de TIR'a arkadan çarpan özel halk otobüsündeki 9 kişi yaralandı.

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de TIR'a arkadan çarpan özel halk otobüsündeki 9 kişi yaralandı. Kaza, Merkez Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Mimar Sinan Mahallesi seferini yapan Ali Yılmaz yönetimindeki 38 AB 022 plakalı özel halk otobüsü, aynı yöne giden 38 GA 162 plakalı TIR’a arkadan çarptı, ardından da refüje çıktı. Kazada, otobüs şoförü ile 8 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Otobüs ise çekici ile yoldan kaldırıldı.

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