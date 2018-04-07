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Halk otobüsü üst geçide çarptı: 14 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 18:39 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, lastiği patlayan özel halk otobüsünün üst geçidin ayağına çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.

Halk otobüsü üst geçide çarptı: 14 yaralı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, lastiği patlayan özel halk otobüsünün üst geçidin ayağına çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, D-650 Karayolu Alifuatpaşa Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Pamukova'dan Adapazarı'na yolcu taşıyan Bekir Ayözen yönetimindeki 54 J 6023 plakalı özel halk otobüsü, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Otobüs, yol kenarındaki ağaçlık alanda sürüklendikten sonra durabildi. Otobüsteki yolcular, çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Kazada Emine Çetin, Aziz Çetin, Kübra Yıldız, İsa Bayram, Sülviye Tuzcu, Hacer Turan, Selma Mert, Yusuf Ensar Armağan, Nevradil Armağan, Elif Armağan, Elif Göbek, Saliha Bilgin, Ergül Koç ve Veysel Esenli yaralandı. Gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Halk otobüsü üst geçide çarptı: 14 yaralıHalk otobüsü üst geçide çarptı: 14 yaralıHalk otobüsü üst geçide çarptı: 14 yaralıHalk otobüsü üst geçide çarptı: 14 yaralı

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