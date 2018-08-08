Halk otobüsünde çocuğu döven şüpheli serbest

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da özel halk otobüsünde 10 yaşındaki B.A.'yı kemerle dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.B., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Eyyübiye Mahallesi'nde şehir içi özel halk otobüsünde B.A.'yı kemerle dövdüğü görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine dün gözaltına alınan Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede çocuğu, küfür ettiği için dövdüğünü söylediği öğrenilen Y.B., serbest bırakıldı. B.A. da Çocuk Şubesi ekiplerince alınan ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.
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