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Halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcu, hastaneye böyle ulaştırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 12:33 | Son Güncelleme

BURSA'da özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcu, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcu, hastaneye böyle ulaştırıldı

BURSA, (DHA)- BURSA'da özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcu, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı. Araçta yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Osmangazi ilçesinde, Fatih Mahallesi ile Çekirge Devlet Hastanesi arasında çalışan Fatih Taç yönetimindeki özel halk otobüsüne binen bir yolcu, rahatsızlandı. İsmi öğrenilemeyen yaşlı adama ilk müdahaleyi, diğer yolcular yaptı. Otobüs şoförü Fatih Taç, hiçbir durakta durmadan rahatsızlanan yolcuyu Çekirge Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen yolcu, tedaviye alındı.
Yaşlı adamanın kalp krizi geçirme anı ve diğer yolcuların müdahalesi, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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