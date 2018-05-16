Halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcu, hastaneye böyle ulaştırıldı

BURSA, (DHA)- BURSA'da özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcu, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı. Araçta yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Osmangazi ilçesinde, Fatih Mahallesi ile Çekirge Devlet Hastanesi arasında çalışan Fatih Taç yönetimindeki özel halk otobüsüne binen bir yolcu, rahatsızlandı. İsmi öğrenilemeyen yaşlı adama ilk müdahaleyi, diğer yolcular yaptı. Otobüs şoförü Fatih Taç, hiçbir durakta durmadan rahatsızlanan yolcuyu Çekirge Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen yolcu, tedaviye alındı. Yaşlı adamanın kalp krizi geçirme anı ve diğer yolcuların müdahalesi, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti
Putin emir verdi! Akdeniz'de savaş sesleri...
Barış Atay'ın gözaltına alınması sosyal medyayı karıştırdı
Dünya 'Ankara'nın zengin çocukları'nı konuşuyor!
Meral Akşener'den dolar uyarısı: 5 lirayı görür!
Gelin düğününe görüntülü aramayla katıldı
56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi
Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek
İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı
MHP'de fezleke şoku: Dokunulmazlığı kaldırılsın!
Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum