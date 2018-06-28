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Halk otobüsünde öldüren tartışma (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 23:55 | Son Güncelleme

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜYLE TARTIŞAN KİŞİ GÖZALTINDA İzmit'te halk otobüsünde sürücü ile tartışan, yaşanan arbedenin ardından sürücünün fenalaştığı sırada araçtan çıkarak kaçan kişi yakalandı.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜYLE TARTIŞAN KİŞİ GÖZALTINDA
İzmit'te halk otobüsünde sürücü ile tartışan, yaşanan arbedenin ardından sürücünün fenalaştığı sırada araçtan çıkarak kaçan kişi yakalandı. Otobüsteki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek kimliği belirlenen kişinin Derince'de olduğu tespit edildi. İnşaat işçisi S.B. (24) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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