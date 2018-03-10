Halk otobüsünde şoke eden görüntü

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. PTT Samsun Bölge Müdürlüğü’nde görevli Fatih Gümüş, Hançerli mahallesinde Aydın Çalık’ın sürücüsü olduğu halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra rahatsızlanan Fatih Gümüş’e ilk müdahaleyi yanında oturan bir vatandaş yaptı.
KURTARILAMADI
Otobüs şöförü ise içinde yolcusu olan otobüsü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çevirdi. Hastaneye götürülen Fatih Gümüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fatih Gümüş’ün rahatsızlanması ve vatandaşların müdahalesi ise saniye saniye otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
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