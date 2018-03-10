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Halk otobüsünde şoke eden görüntü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 19:34 | Son Güncelleme

Samsun’un İlkadım ilçesinde özel halk otobüsüne binen Fatih Gümüş, kalp krizi geçirdi. Vatandaşların müdahalesi ve otobüsün hastaneye götürülmesine rağmen Fatih Gümüş, kurtarılamadı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. PTT Samsun Bölge Müdürlüğü’nde görevli Fatih Gümüş, Hançerli mahallesinde Aydın Çalık’ın sürücüsü olduğu halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra rahatsızlanan Fatih Gümüş’e ilk müdahaleyi yanında oturan bir vatandaş yaptı.

KURTARILAMADI

Otobüs şöförü ise içinde yolcusu olan otobüsü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çevirdi. Hastaneye götürülen Fatih Gümüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fatih Gümüş’ün rahatsızlanması ve vatandaşların müdahalesi ise saniye saniye otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun OTOBÜS Fatih Gümüş kalp krizi

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Allah rahmet eylesin. Yardimci olmaya calisan vatandaslardanda Allah razi olsun. ilk yardim cok onemli.
her birey mutlaka ilk yardımı öğrenmesi gerekiyor mecbur olacak
ALLAH RAHMET EYLESİN
hastanenin girişine bak köy kahvesi gibi allahın kulu yok sağlıkta son nokta
ALLAH RAZI OLSUN
Hiç bilgimiz yok cidden. Tek konudan bahsetmiyorum. Her konu ile ilgili böyle. Halimiz ne olacak kestirmek zor. Aramızda sağlam bir ilk yardım eğitimi alan kaç kişi var? filmlerden gördüklerimizi uygularız sadece. Karga tulumba müdahale ile belki de yaşayacak adamı öldürüyoruz.
Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara sabir versin insallah
DAHA OKUMA YAZMAYI OGRETMEDEN ONCE COCUKLARIMIZA ILKYARDIMI OGRETMELIYIZ.MEB DERS KITABLARINA ONCE ILKYARDIM KONUSUNU KOYMALI.EGITIMIN AMACI VASIFLI BIR MESLEK OGRETEREK INSANLIGA HIZMET ETMEKTIR. EGER INSAN YOKSA VERILEN EGITIMINDE BIR AMACI OLAMAZ.. .
COCUKLARIMIZA OKUMA YAZMADAN ONCE ILKYARDIMI OGRETMELIYIZ. MEB DERS MUFREDADINA ILKYARDIMI KOYMALI ALFABEDEN ONCE ILK YARDIMI OGRETMELIYIZ.EGITIMIN AMACI VASIFLI BIR MESLEK OGRETMEK. MESLEKTE INSANA HIZMET ETMEK ICINDIR. EGER INSAN HAYATTA DEGILSE YOKSA VERILEN EGITIMINDE BIR AMACI YOKTUR.ONCE INSAN INSANIN VAR OLMASI ICINDE ONCE ILKYARDIM BILINMELI .
Yıllardır dilimizde tüy bitti. İlkyardım meb tarafindan zorunlu ders olarak konmali fakat bunu duyan yok.ne yazikki ilkyardimi bilen yok.
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