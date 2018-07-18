Halk otobüsündeki hırsızlık kamerada

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünün içinde yaşanan 3 dakikalık hırsızlık anı, otobüsün içindeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Geçen 13 Temmuz Cuma günü saat 14.15'te meydana gelen hırsızlık, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülere göre Yunusemre ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki Elginkan Vakfı'nın karşısında bulunan aktarma durağında park halinde duran 45 D 0040 plakalı özel halk otobüsüne, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi bindi. Şüpheli, otobüste kimsenin olmamasını fırsat bilerek, ilk olarak şoför koltuğunun arkasındaki boş koltuğa oturdu. Çevresine baktıktan sonra şoför koltuğunun yanındaki kabine uzanarak içinde bulunan 8 madeni parayı alıp cebine attı. Otobüse bindikten 3 dakika sonra ise bir şey olmamış gibi araçtan inerek uzaklaştı. Hareket ettirmek için otobüse binen şoför H.T., kabindeki madeni paraları görmeyince, güvenlik kamerasını inceledi. Hırsızlığı fark eden şoför, durumu polise bildirdi. Hırsızın kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı. Aktarma durağındaki özel halk otobüsü şoförleri, "Keşke 8 TL için bunu yapmasaydı. Bizden isteseydi. Aramızda toplayıp 8 TL'den daha fazlasını kendisine verirdik. Hırsızlık yapmanın gereği yok" dedi.