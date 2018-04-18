HABER

Halk otobüsündeki şüpheli valiz fünye ile patlatıldı -2

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 19:29 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de özel halk otobüsünde bir yolcunun unuttuğu valizi şüpheli bulan sürücü Zekeriya Çetinkaya, yolcuları indirdikten sonra durumu polise bildirdi.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de özel halk otobüsünde bir yolcunun unuttuğu valizi şüpheli bulan sürücü Zekeriya Çetinkaya, yolcuları indirdikten sonra durumu polise bildirdi. Bomba imha uzmanının fünye ile uzaktan patlattığı valizden giysi çıktı.

Ç-3 Ekspres Hattı'nda hizmet veren 17 H 0070 plakalı, Çanakkale Belediyesi denetimli özel halk otobüsünün sürücüsü Zekeriya Çetinkaya, saat 14.00 sıralarında araçta unutulan siyah bir valizi görünce şüphelenerek durumu polise bildirdi. Sürücü Çetinkaya, Demircioğlu Caddesi'nin iskeleye yakın noktasında otobüsü sağa çekerek park edip, ilk olarak yolcuları indirdi. Polis ekipleri gelerek olay yerini güvenlik şeridiyle çevirdi. Gerekli önlemler alındıktan sonra bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek otobüse girip şüpheli valiz üzerinde inceleme yaptı. Ardından da valize yerleştirdiği fünyeyi patlattı. Valizin içinde giysi olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, ifadesini almak ve detaylı inceleme yapmak üzere sürücü Zekeriya Çetinkaya ile birlikte özel halk otobüsünü garaja götürdü. Polisin, valizin sahibini tespit etmeye çalıştığı belirtildi.

'Cumhur ittifakı' çatlıyor mu?'Cumhur ittifakı' çatlıyor mu?
PKK raporunda korkunç detaylarPKK raporunda korkunç detaylar
Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isimCumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Rihanna göğüslerini mi paylaştı? Olay oldu

Rihanna göğüslerini mi paylaştı? Olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Beyoğlu'nda facia ucuz atlatıldı; 10 kişinin ölümden döndüğü anlar kamerada

Beyoğlu'nda facia ucuz atlatıldı; 10 kişinin ölümden döndüğü anlar kamerada

Oğlunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla banka soymaya kalktı

Oğlunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla banka soymaya kalktı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.