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Halk otobüsüne taşlı saldırı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 12:44 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 10 kişilik grup, seyir halindeki özel halk otobüsüne taşlarla saldırdı.

Halk otobüsüne taşlı saldırı kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 10 kişilik grup, seyir halindeki özel halk otobüsüne taşlarla saldırdı. Otobüsün camları kırılırken, yolcular, panikleyip, koltukların altına sığındı. Otobüsten inen sivil polis, havaya ateş açarak, saldırganları uzaklaştırdı. Bu anlar, otobüs kamerasınca anbean kaydedildi.
İnegöl merkezden Çeltikçi Mahallesi'ne yolcu taşıyan Emrah P. yönetimindeki 16 M 06024 plakalı özel halk otobüsü, dün, yaklaşık 10 kişilik grup tarafından seyir halindeyken taşlandı. Atılan taşlar nedeniyle otobüsün camları kırıldı. Cam kırıklarından kaçan yolcular, otobüsün koltuklarının altına sığındı. Emrah P.'nin 500 metre gittikten sonra durmasıyla yolcular, otobüsten indi. Taşlı saldırı üzerine otobüste bulunan sivil polis olduğu öğrenilen bir kişi, aşağı inip, tabancasıyla havaya ateş açarak, saldırganları uzaklaştırdı. Taşlı saldırı anı, otobüs kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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Halk otobüsüne taşlı saldırı kameradaHalk otobüsüne taşlı saldırı kameradaHalk otobüsüne taşlı saldırı kamerada

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