Halk otobüsünün çarptığı liseli Betül yaralandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken özel halk otobüsünün çarptığı lise öğrencisi Betül D., yaralandı. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Kırcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden çıkıp evlerine yürüyen 3 kız öğrenciden Betül D., yolun karşısına geçmek için hamle yaptı. Bu sırada plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen özel halk otobüsü, Betül D.'ye çarptı. Yaklaşık 5 metre sürüklenen Betül D., ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Betül D., tedaviye alındı.
Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası otobüs şoförü gözaltına alındı.
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