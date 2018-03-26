Halk otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da özel halk otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Eren Baskın (21) yaşamını yitirdi.
Bahçelievler Mahallesi'nde, Mustafa Y. yönetimindeki 19 TN 480 plakalı özel halk otobüsü, Eren Baskın'ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Baskın, ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla özel hastaneye kaldırılan Eren Baskın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otobüs sürücüsü Mustafa Y., polis tarafından gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.
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