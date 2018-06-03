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Haluk Levent, gözaltına alınıp, serbest bırakıldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 14:19 | Son Güncelleme

HALUK LEVENT'TEN AÇIKLAMA Ankara’da 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılan şarkıcı Haluk Levent, konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Haluk Levent, gözaltına alınıp, serbest bırakıldı (2)

HALUK LEVENT'TEN AÇIKLAMA
Ankara’da 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılan şarkıcı Haluk Levent, konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Savcıya 2,5 dakika ifade verdiğini belirten Levent, "Arkadaşlar eski günler yok artık. Artık sosyal medya var. Artık tutuklandı vs yok. 12 yıl önce bir evrakta benim imzam var mı, yok mu diye soruldu. 12 yıl önce. Yok dedim, çıktım. Savcı ile işim 2,5 dakika sürdü. Hiçbir sorunum yok" diye yazdı.

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