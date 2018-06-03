Haluk Levent, gözaltına alınıp, serbest bırakıldı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamasıyla arandığı için gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamasıyla aranan şarkıcı Haluk Levent'in, Çankaya ilçesindeki bir otele kayıt yaptırdığı tespit edildi. Otelde polis ekiplerince gözaltına alınan Levent, emniyete götürüldü. Haluk Levent, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

