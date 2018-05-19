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Ham petrol yüklü tanker, kaza yaptıktan sonra yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 19:49 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde devrilen akaryakıt tankeri alev aldı.

Bayram KAPLAN-Ahmet AKKUŞ/İDİL (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde devrilen akaryakıt tankeri alev aldı. Uzun süre söndürülemeyen tanker tamamen yanarken, araç hurdaya döndü. Kaza, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Çığır köyü mevkii, İpek yolu üzerinde meydana geldi. Ömer Ateş yönetimindeki 47 AJ 615 plakalı ham petrol yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan tanker, takla atmasıyla birlikte alev aldı. Sürücüsünün son anda kendini dışarıya attığı tanker, içindeki petrolün alev alması ile yandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Cizre ve Nusaybin'den itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında, akaryakıt yüklü tankerden geriye sadece demir iskelet kalırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ham petrol yüklü tanker, kaza yaptıktan sonra yandıHam petrol yüklü tanker, kaza yaptıktan sonra yandı
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