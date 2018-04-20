Hama’da patlama; 2 ölü, 5 yaralı

Suriye’nin Hama kentindeki Almadiq Kalesi içinde bir aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Suriye’nin Hama kentinde bulunan Almadiq Kalesi’nde, bugün bomba yüklü bir araç patladı. Meydana gelen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Almadiq Kalesi’nin içindeki Ulu Cami’nin önünde park halinde bulunan aracın patlamasından sonra savunma ekibi hemen olay yerine intikal etti. Yaralananları en yakın hastaneye taşıyan ekip, “Gerçekleştiren saldırı, Hama ve İdlib’de yaşayan sivillere yönelikti. Halk arasında korku oluşturmaya çalışıyorlar” açıklamasında bulundu.
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