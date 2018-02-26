Hamam ve saunalara fuhuş baskını

Bülent TATOĞULLARI - Kamera Alparslan ÇINAR ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da polisin hamam ve saunalara düzenlediği baskında, fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde fuhuş yaptırıldığı belirlenen hamam ve saunalara eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i İran vatandaşı olmak üzere 8 kadın kurtarılırken, üç şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar, ifadesine başvurulmak üzere getirildiği Asayiş Şube Müdürlüğü'nde fotoğraf çeken gazetecilere Çek, çek bakalım diye tepki gösterdi. İfadelerinin ardından kadınlardan İranlı S.N'nin Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Gözaltındaki 3 şüpheli ise adliyeye sevk edilecek.