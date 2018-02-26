HABER

Hamam ve saunalara fuhuş baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 16:35 | Son Güncelleme

ANTALYA'da polisin hamam ve saunalara düzenlediği baskında, fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı.

Bülent TATOĞULLARI - Kamera Alparslan ÇINAR ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da polisin hamam ve saunalara düzenlediği baskında, fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde fuhuş yaptırıldığı belirlenen hamam ve saunalara eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i İran vatandaşı olmak üzere 8 kadın kurtarılırken, üç şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar, ifadesine başvurulmak üzere getirildiği Asayiş Şube Müdürlüğü'nde fotoğraf çeken gazetecilere Çek, çek bakalım diye tepki gösterdi. İfadelerinin ardından kadınlardan İranlı S.N'nin Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Gözaltındaki 3 şüpheli ise adliyeye sevk edilecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sefer görev emri talimatı mı verilecek? Bozdağ'ın açıklaması sonrası e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Sefer görev emri talimatı mı verilecek? Bozdağ'ın açıklaması sonrası e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

Herkes merak ediyordu! İşte Mimar Selim Bey'in evi

Herkes merak ediyordu! İşte Mimar Selim Bey'in evi

Jandarma özel harekat ve polis özel harekat timleri Afrin'e girdi!

Jandarma özel harekat ve polis özel harekat timleri Afrin'e girdi!

Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman isyanı!

Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman isyanı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İki lise öğrencisinden haber alınamıyor

İki lise öğrencisinden haber alınamıyor

Kamyonet otomobilin üzerine düştü

Kamyonet otomobilin üzerine düştü

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımında asbest kontrolü yapılmadığı iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımında asbest kontrolü yapılmadığı iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu

Cezaevi firarisi yakalandı

Cezaevi firarisi yakalandı

Uyuşturucuyla yakalanan genç gözaltına alındı

Uyuşturucuyla yakalanan genç gözaltına alındı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suriye sınırında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.