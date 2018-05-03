Hamburg'da Tiyatro Köprüsü Festivali ”Göçmenler” ile başladı

Yakup Askerzadeh / Hamburg, 3 Mayıs (DHA) - Hamburg’da 27 Mayıs'a kadar sürecek Türkiye - Almanya Tiyatro Köprüsü Festivalinin açılışında konuşan Almanya Sahneleri Birliği Başkan vekili Hans Heinrich Bethge kültür ve tiyatronun insanları birleştirici gücüne dikkat çekti.
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