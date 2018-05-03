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Hamburg'da Tiyatro Köprüsü Festivali ”Göçmenler” ile başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 18:39 | Son Güncelleme

Hamburg’da 27 Mayıs'a kadar sürecek Türkiye - Almanya Tiyatro Köprüsü Festivalinin açılışında konuşan Almanya Sahneleri Birliği Başkan vekili Hans Heinrich Bethge kültür ve tiyatronun insanları birleştirici gücüne dikkat çekti.

Hamburg'da Tiyatro Köprüsü Festivali ”Göçmenler” ile başladı

Yakup Askerzadeh / Hamburg, 3 Mayıs (DHA) - Hamburg’da 27 Mayıs'a kadar sürecek Türkiye - Almanya Tiyatro Köprüsü Festivalinin açılışında konuşan Almanya Sahneleri Birliği Başkan vekili Hans Heinrich Bethge kültür ve tiyatronun insanları birleştirici gücüne dikkat çekti.
Almanya'nın liman kenti Hamburg’da düzenlenen 1. Almanya Hamburg'da Tiyatro Köprüsü Festivali ”Göçmenler” ile başladıHamburg'da Tiyatro Köprüsü Festivali ”Göçmenler” ile başladıHamburg'da Tiyatro Köprüsü Festivali ”Göçmenler” ile başladıHamburg'da Tiyatro Köprüsü Festivali ”Göçmenler” ile başladı

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