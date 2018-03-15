Hamburgerciden 30 lira çalan 2 kişi yakalandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da kapısını zorlayarak girdikleri hamburgercide, kasadaki 30 lirayı çalan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.
Olay, bugün saat 04.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacı İsa Efendi Mahallesi Gazze Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Y. (26) ve aynı yaştaki Ali Emre K., kapısını zorlayarak açtıkları hamburgerciye girdi. Kasadaki 30 lirayı alıp işyerinden çıkan 2 şüpheli, devriye görevi yapan polis ekibini görünce kaçmaya başladı.
Şüpheliler, kısa süreli kovalamacayla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında üzerlerinden çaldıkları 30 lira çıkan şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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