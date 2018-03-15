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Hamburgerciden para çaldılar, 5 dakikada yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 09:52 | Son Güncelleme

Konya’da bir hamburgercinin kapısını kırarak hırsızlık yaptığı iddia edilen iki şüpheli 5 dakika içinde polis ekipleri tarafından yakalandı.Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacı İsa Efendi Mahallesi Gazze Caddesi üzerinde bulunan bir hamburgercide meydana geldi.

Hamburgerciden para çaldılar, 5 dakikada yakalandılar

Konya’da bir hamburgercinin kapısını kırarak hırsızlık yaptığı iddia edilen iki şüpheli 5 dakika içinde polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacı İsa Efendi Mahallesi Gazze Caddesi üzerinde bulunan bir hamburgercide meydana geldi. İddiaya göre, iki şüpheli akşam saatlerinden itibaren iş yerinin kapanmasına kadar takip ederek hırsızlık yapmak için plan kurdu. O sırada cadde üzerindeki farklı bir işyerine malzeme indirmek için gelen tır sürücüsü seslerden şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. İki şüpheli hamburgerciye girip kasada bulunan 30 lirayı alarak iş yerinden çıktı. Cadde üzerinde polis ekiplerini gören şahıslar, koşarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Y. (26) ile A.E.K’nin (26) üzerinde arama yapan ekipler, 30 lira nakit para buldu. Olay yerindeki incelemelerin ardından Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Hamburgerciden para çaldılar, 5 dakikada yakalandılar

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