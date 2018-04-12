Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Başhekim Yardımcısı A.A. ile Sosyal Hizmetler Uzmanı N.D. hakkında, 1 Ocak 2017 ile 24 Mayıs 2017 tarihleri arasında, 18 yaşından küçük hamile çocuklarla ilgili yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal ettikleri suçlamasıyla 6 aydan 3.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre yargılanmalarına haziran ayında başlanacak A. ve D.'yle ilgili iddianamede detaylar ortaya çıktı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 15 yaşından büyük hamile çocukları ilgili makamlara bildirmek yerine, hamile çocuklardan 'rızasıyla ilişkiye girdi' yazısı alındığı belirtildi.

İddianameye göre, 9 Mayıs 2017 tarihinde Sosyal Hizmetler Uzmanı N.D.'nin yerine Şerife İclal Nergiz görevlendirildi. Nergiz, kendisine gelen çocuk yaştaki hamile hastalara görüşme raporu düzenlenmediğini fark etmesi üzerine geçmişe dönük yaptığı incelemede, 1 Ocak 2017 ile 25 Mayıs 2017 tarihleri arasında 110 çocuk yaşta gebe hakkında görüşme raporu düzenlenmediğini ve yetkili makamlara bildirilmediğini tespit etti. Nergiz, 12 Haziran 2017 tarihinde tutanak tutarak durumu hastane yönetimine bildirdi. Bir suretini de sosyal hizmetlerden sorumlu Başhekim yardımcısı A.A.'ya gönderdi. Nergiz, hastane yönetimince kendisine bir cevap verilmemesi üzerine çocuk yaşta hamile kalan 110 kişilik listeyle birlikte Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.