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Hamile kadın, 2 çocuğunu öldürüp, intihara kalkıştı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 19:18 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Gaziantep’te, 2 çocuğunu öldürüp intihara kalkışan Özlem Karaçalıoğlu, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilip, adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI
Gaziantep’te, 2 çocuğunu öldürüp intihara kalkışan Özlem Karaçalıoğlu, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilip, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Karaçalıoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu.

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