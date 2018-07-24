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Hamile kadını hastaneye götüren ambulans iki araca çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 20:11 | Son Güncelleme

YOZGAT’ta, hamile kadını hastaneye götüren ambulans, önce kavşakta bekleyen otomobile ardından minibüse çarptı.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta, hamile kadını hastaneye götüren ambulans, önce kavşakta bekleyen otomobile ardından minibüse çarptı. Minibüste bulunan 3 kişi yaralanırken, hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Esentepe mevkii Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Çekerek ilçesinden Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine hamile kadını götüren ambulans, kavşakta bekleyen Adem Yücesoy’un yönetimindeki, BL 694 CO plakalı otomobile çarptı. Ambulans, daha sonra Cemal Durak yönetimindeki 38 YD 212 plakalı minibüse çarparak durabildi. Kazada, minibüste bulunan, Burcu Durak, Fatma Nur Durak ve Alev Durak yaralandı. Yaralılar ve ambulansta bulunan hamile kadın ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulansta bulunan hamile kadın kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan, ambulansın otomobile ve minibüse çapma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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