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Hamile kadının katil zanlısına yine müebbet

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 16:46 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 3 aylık hamile sevgilisi T.G.'yi (17) öldürdüğü iddiasıyla hakkında verilen ömür boyu hapis cezası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya katılmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozulan Mahmut Gülmez (28) yeniden yargılandı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 3 aylık hamile sevgilisi T.G.'yi (17) öldürdüğü iddiasıyla hakkında verilen ömür boyu hapis cezası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya katılmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozulan Mahmut Gülmez (28) yeniden yargılandı. Yeniden yapılan yargılama sonucu Gülmez'e, tekrar ömür boyu hapis cezası verildi.
Olay, 19 Kasım 2014'te merkez Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Parkı'nda meydana geldi. Fırın işçisi Mahmut Gülmez, iddiaya göre, parkta hamile sevgilisi T.G. (17) ile bebeğin kendisinden olup olmadığı konusunda tartıştı. Gülmez, tartışma sırasında sevgilisi T.G.'yi tabancayla başından vurarak yaraladıktan sonra, intihar girişiminde bulunurken yakalandı. Ambulansla götürüldüğü Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan T.G., yoğun bakım servisinde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Otopside T.G.'nin 3 aylık hamile olduğu belirlendi. Mahkemeye gönderilen Mahmut Gülmez ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
YEREL MAHKEMEDE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 31 Mart 2015'te görülen davada, tutuklu Mahmut Gülmez'e 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verildi. Yargıtay'ın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın katılmadığı gerekçesiyle bozduğu dava, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden görüldü.
Duruşmaya, tutuklu sanık Murat Gülmez ile ölen genç kızın şikayetçi annesi Gülşen ile babası Ziya G. ve avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu. Son sözü sorulan Gülmez, pişman olduğunu belirterek, "Takdir mahkemenizin, keşke böyle olmasaydı. Çok pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti, yeniden yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık Mahmut Gülmez'i, 'kasten insan öldürme' suçundan yine ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, Gülmez'in, 'cinsel istismar' suçunun düşürülmesine, sanığın 'ruhsatsız silah bulundurmaktan' 1 yıl 8 ay, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 1 yıl 6 ay ve bin TL para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

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