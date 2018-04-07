Hamile kadının yengesini kurtarma oyunu polise takıldı

Adana’da 3 aylık hamile bir kadın hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan yengesinin yerine geçerek cezasının ertelenmesi için adliyeye gidince aranan şahıs olmadığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Emine G. (40) isimli bir kadın adliyeye giderek hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası aldığını ancak 3 aylık hamile olması nedeniyle cezasının bebeği büyüyene kadar ertelenmesi talebinde bulundu. Bu talep üzerine adliyedeki görevliler genç kadını Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliğine götürdü. Genç kadın önce adli tıp birimine götürülerek hamile olup olmadığı araştırıldı. Yapılan sağlık kontrolünde genç kadının 3 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Polis daha sonra kadını emniyete götürerek işlemlerine başladı.

"Yengesinin kimliğine kendi fotoğrafını yapıştırdı"

Polis, hamile olduğu için erteleme işlemlerine başladığı sırada genç kadının kimlik numarasını bilgisayara girdiğinde sistemde karşısına çıkan fotoğrafın kimlikteki fotoğrafa benzemediğini gördü. Bu durumdan şüphelenen polis kimliği incelediğinde sahte olduğunu, aranan kişinin aslında şahsın yengesi Sürmeli G. (35) olduğunu tespit etti. Ancak Emine G. kendisinin Sürmeli G. olduğunu ileri sürmeye devam etti.