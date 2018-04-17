Hamile karısını bıçaklayan kocaya 10 yıl hapis cezası

Eskişehir’de kendisini aldattığını düşündüğü hamile karısını birden fazla bıçak darbesiyle yaralayan şahsa 10 yıl hapis cezası verildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında tutuklu sanık Cihat Yamak (24) ile avukatı katıldı. Mahkeme heyeti tarafından savunması sorulan sanık, "Ben onu her haliyle kabul edip sırf hamile kaldığı için evlendim. Fakat o eş olamadı. Eski erkek arkadaşı ile yazışmalarını gördüm. Evde de erkek arkadaşının künyesini buldum. Bana ’çocuğu aldıralım’ dedi. Ben de çocuk için evlendiğimizi söyledim ve bu olay yaşandı. Çok pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti tutuklu sanığa kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.
Eskişehir’de 2017 yılı Ekim ayında Eskişehir Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesinde gerçekleşti. Cihat Yamak ile karısı G.Y. (21) arasında tartışma çıkması sonucu G.Y. annesinin evine yerleşti. Karısının kaldığı eve giden Cihat Yamak, bilgisayarında başkaları ile konuşmalarını yakalayarak kendisini aldattığını düşündü. Evden çıkan Cihat Yamak, karısını ile sokakta karşılaşarak birden fazla bıçak darbesiyle yaraladı. Yakalanan Cihan Yamak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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